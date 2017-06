Chantal Janzen wil graag terug het theater in

Veel wilde de 38-jarige actrice niet kwijt over haar terugkeer op de planken. "Ik kan daar verder niks over zeggen”, zei ze toen Eva Jinek vroeg naar het nieuwe theateravontuur. Het is dus nog onduidelijk om welke rol of musical het gaat.

In het gesprek met Jinek vertelde Janzen ook meer over het platform &C, dat ze in maart lanceerde. Ze is tot nu toe erg tevreden met het project. "Ik wil daar vooral ook nieuw creatief talent een podium bieden", gaf ze als antwoord op de vraag waarom het platform niet haar eigen naam draagt, zoals bij de media van collega's het geval is.

De producties die bij &C te zien en lezen zijn, zijn duidelijk kleinschaliger dan de grote televisieshows waaraan Chanzen bij RTL meewerkt. Juist die afwisseling bevalt haar, vertelde ze. "Ik zou niet alleen maar het één of het ander willen doen." Op de vraag ze dan ook nog tijd had voor een musical in het komende seizoen, zei ze: "Daar moet je tijd voor maken."

In het verleden speelde Chantal Janzen in onder meer Petticoat, Tarzan en Hij Gelooft In Mij. Voor haar rol als Rachel Hazes ontving de actrice in 2013 de Conny Stuart Musicalaward voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol.