Groot Dictee der Nederlandse Taal stopt per direct na 26 jaar

"Het Groot Dictee is jarenlang een instituut geweest, maar het heeft helaas zijn beste tijd gehad", zegt Willemijn Francissen, integraal eindredacteur kennis bij de NTR in de Volkskrant. "Er gebeurt veel met taal, bij jongeren, op sociale media. Dat zag je niet terug op tv, het dictee was archaïsch. De kijkcijfers zijn de laatste twee jaar hard gedaald: van 722.000 naar 368.000."

De NTR heeft volgens haar gekeken naar een moderne variant. Het programma zou korter en speelser worden, met stemkastjes en een stand-upcomedian. "Dat plan hebben we afgekeurd. Het was niet vernieuwend genoeg", aldus Francissen.

Een slotuitzending ziet zij niet zitten. "Je moet niet krampachtig vasthouden aan een programma dat niet meer werkt", aldus de eindredacteur. "Daarnaast is het ook een peperduur evenement."

Presentator Philip Freriks die het evenement in 1990 naar Nederland haalde, is teleurgesteld. "Het Groot Dictee bestaat al zo lang, het heeft een bepaalde statuur. Ik zou zeggen: ga er voorzichtig mee om, kijk goed wat er nog mogelijk is en neem op z'n minst afscheid in stijl. Maar nee. We worden bij het minste of geringste bij het grofvuil gezet."