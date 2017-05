Simon Cowell heeft geen interesse voor terugkeer naar American Idol

"Ik heb geen interesse", herhaalde de 57-jarige Brit tegen Extra TV. Het voormalige jurylid zei dat hij goede herinneringen koestert aan de tijd dat hij jureerde met onder andere zangeres Paula Abdul. "Dat was een andere tijd, dat kan je niet overdoen", aldus Cowell.

Het is niet zo dat Cowell in geen enkele jury meer plaatsneemt. Hij is momenteel jurylid bij America's Got Talent.

Ook de voormalige presentator van American Idol Ryan Seacrest weet nog niet zeker of hij wil terugkeren naar de show. Hij is nog in onderhandeling met zender ABC en laat in een reactie weten dat de partijen "er nog niet helemaal uit zijn."

American Idol werd tot 2016 door Fox uitgezonden. Zender ABC kocht de rechten van de show en heeft de ambitie een nieuw seizoen in 2018 op de buis hebben.