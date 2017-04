Kijkers DWDD boos over 'respectloos' item Chriet Titulaer

Op Twitter reageerden honderden mensen op de manier waarop Van Nieuwkerk, Jelle Brandt Corstius en BNN-presentator Tim Hofman de overleden wetenschapper, zijn Limburgse accent en zijn markante uiterlijk belachelijk maakten.

Brandt Corstius las enkele teksten van Titulaer voor uit zijn biografie, terwijl hij zijn kenmerkende accent nadeed en bespotte.

Hofman kende Titulaer niet en noemde de Limburgse sterrenkundige een "technojezus", omdat hij in de jaren zeventig en tachtig wetenschappelijke voorspellingen deed die inmiddels zijn uitgekomen.

Eerste maanlanding

Sterrenkundige, wetenschapper en televisiepresentator Chriet Titulaer overleed dit weekend op 73-jarige leeftijd. Titulaer was veel op televisie te zien in de jaren zeventig en tachtig. Hij begon zijn televisiecarrière als medepresentator van de eerste maanlanding in 1969.

Ook was hij als commentator aanwezig bij de live-uitzending van de lancering van Spaceshuttle Columbia in 1981, de eerste Spaceshuttle-lancering ooit. In de jaren tachtig was hij vooral bekend van zijn programma TROS Wondere Wereld waarin hij het had over de wetenschap.

Hij wist op een heldere manier moeilijke wetenschappelijke ontwikkelingen en verhandelingen aan een groot publiek uit te leggen. Titulaer schreef ook enkele tientallen boeken.