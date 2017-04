Alec Baldwin imiteert Trump wederom bij Saturday Night Live

Het was de eerste keer ooit dat het populaire Saturday Night Live live te zien was aan zowel de oost- als westkust van de Verenigde Staten, dat meldt The Hollywood Reporter.

De sketch was opgebouwd als een aflevering van The Apprentice, het sollicitatieprogramma waar Donald Trump lang in optrad.

Fallon moest het als Kushner opnemen tegen Steve Bannon, de extreemrechtste adviseur van Trump die onlangs uit de nationale veiligheidsraad werd gezet. Bannon verscheen ten tonele als magere hein en dolf het onderspit. "Terug naar de hel", riep Baldwin.

Geheel volgens het format van The Apprentice ontsloeg 'Trump' ook nog een van zijn andere medewerkers. "Ga jij maar bij Kellyanne Conway in de kelder zitten", zei Baldwin als Trump.