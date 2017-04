Ricky Martin krijgt realityshow

De eerste aflevering van de nog titelloze reallifesoap is in juni te zien, meldt Page Six.

VH1 omschrijft de realityserie als ''een onthullend, nooit eerder vertoond verslag van het doorgaans besloten privéleven van de superster''. De 45-jarige zanger uit Puerto Rico werd in de jaren negentig bekend dankzij hits als Maria en Livin' La Vida Loca.

Andere programma's die bij VH1 terugkeren zijn America's Next Top Model, Basketball Wives en Love & Hip Hop Hollywood.

Een nieuwe serie bij VH1 is 90s House, waarbij presentator Lance Bass jongeren van de internetgeneratie in een huis stopt met louter technologie uit de jaren negentig. Voor het programma Scared Famous worden beroemdheden opgesloten in een spookachtig huis.