Goed beveiligde The Passion in Leeuwarden verloopt rustig

De gemeente van Leeuwarden nam meerdere veiligheidsmaatregelen om de processie veilig te laten verlopen. Ook werd de route van het kruis zo lang mogelijk geheim gehouden. "Met de recente aanslagen in Nice, Berlijn, Londen en Stockholm in ons achterhoofd zijn we extra voorzichtig", zo meldde burgemeester Ferd Crone dinsdag.

Aan het begin van The Passion ging verteller Remco Veldhuis nog wel even op de aanslagen in. "Op het Achtuurjournaal lijkt iedereen in oorlog, maar vandaag draait het om wat ons verbindt."

Een serieuze boodschap, maar Veldhuis probeerde er ook een luchtige sfeer in te houden. "We moeten niemand uitsluiten. Want dan heb je het over 'friezen' en dan weer over dooien", zo grapte Veldhuis in de Friese hoofdstad.

Jezus als vlogger

The Passion, uitgezonden door de EO in samenwerking met KRO-NCRV, werd dit jaar wederom in een modern jasje gegoten. Zo speelde Veldhuis in op de actualiteiten met uitspraken als "Jezus is eigenlijk een soort vlogger" en "Hij brengt geen fake news".

De vertelling van het Paasverhaal deed Veldhuis vanaf het hoofdpodium op het Wilhelminaplein. Tijdens de processie kwamen ook andere locaties in Leeuwarden langs. Zo was Dwight Dissels (Jezus) te zien in het Cambuurstadion en bij De Blokhuispoort.

Elske DeWall vertolkte de hoofdrol van Maria. Overige grote rollen waren weggelegd voor Omri Tindal (Petrus), Johnny Kraaijkamp Junior (Pilatus), Roel van Velzen (Judas).

Kefah Allush diende als verslaggever van de processie en interviewde mensen die meeliepen met het kruis. Ook speelden onder meer Giel Beelen, Yuri van Gelder en de Friese weerman Piet Paulusma een kleine rolletje in het Paasverhaal.

In Nije Dei

Het verhaal van The Passion werd zoals gewoonlijk grotendeels verteld aan de hand van bekende Nederlandse nummers. Omdat het spektakel dit jaar plaatsvond in Leeuwarden, zong DeWall twee bekende Friese liedjes. De Friese zangeres bracht In Nije Dei van De Kast en Wer Bist Do van Twarres ten gehore.

Verder voerde DeWall het nummer Heb Het Leven Lief van Liesbeth List uit en bracht ze een versie van Dat Ik Je Mis van De Beste Singer-Songwriter van Nederland-winnares Maaike Ouboter.

Dissels bracht in de rol van Jezus twee klassiekers van Marco Borsato ten gehore, Stilte Voor De Storm en Ik Kan Het Niet Alleen. Ook zong hij Wie Legt Me Uit van BLØF en rapte hij zelfs even in Ik Huil Alleen Bij Jou, een nummer van Ali B.