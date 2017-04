Carlo Boszhard wil meer achter de schermen gaan werken bij RTL

"Daar gaan we nu naar kijken." Zo vertelde hij aan RTL Boulevard.

Een programma waarbij Boszhard al nauw betrokken is, De TV Kantine, keert volgens de presentator zeker terug. "Maar ik denk dat het wel toe is aan een nieuwe stap, daar heb ik ook leuke ideeën over. Zo hou je het ook weer fris, want het is alweer het negende seizoen."

Boszhard liet zich er niet over uit of het verfrissen van De TV Kantine gevolgen heeft voor Irene Moors. Zij stapte begin vorig jaar over naar SBS, nadat ze 25 jaar lang een van de gezichten van RTL was geweest. In het achtste seizoen, dat afgelopen najaar werd uitgezonden, was ze gewoon te zien.