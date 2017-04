KRO-NCRV schrapt spelonderdeel Dik of zwanger? na kritiek op programma

Tijdens het spel moeten mannen beoordelen of de vrouw op een ronddraaiend platform dik of zwanger is. Ook wordt hen gevraagd of de borsten van een vrouw echt of nep zijn.

Dik of zwanger? kreeg veel kritiek van media en kijkers. In eerste instantie verdedigde de omroep dit programma-onderdeel, maar inmiddels heeft KRO-NCRV besloten om het spel te schrappen.

"We wilden met dit onderdeel kijkers laten zien hoe je de mist in kunt gaan als je afgaat op iemands uiterlijk, maar we realiseren ons dat de wijze waarop dit is gedaan mensen heeft gekwetst. Dat is nooit onze bedoeling geweest en dat betreuren we", zo meldt directeur Yvonne de Haan.

Neem je zwemspullen mee is nog vijf keer te zien op televisie. Het programma wordt uitgezonden op zondagavond om 21.20 uur op NPO 3.