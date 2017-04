Daan Nieber zou graag Showroom presenteren

Dat zegt de 36-jarige presentator donderdag in gesprek met het AD.

Showroom was een Nederlands televisieprogramma van de NCRV dat tussen 1977 en 1982 werd uitgezonden. Het programma werd gemaakt door Jan Fillekers, Henk van der Horst en Arnold-Jan Scheer. In het programma werd aan excentrieke personen gevraagd hoe zij hun dagen doorbrachten en hoe zij tegen het leven aankeken. Ook Joris Linssen presenteerde het programma, dat werd geïntroduceerd als Joris' Showroom.

Nieber, die eerder Editie NL presenteerde, vindt de vrijheid die hij bij omroep KRO-NCRV krijgt, fijn. "Ik was altijd in dienst van een programma in plaats van bij een omroep zoals nu. Nu kan ik zowel een consumentenprogramma als De medicijnmannen maken, maar ook een human interest programma als van A naar B."

Tv kijken

Zelf kijkt de presentator graag naar Zondag met Lubach, Andere tijden en Netflix. Ook blijft Nieber vaak hangen bij programma’s als The Voice of Holland en Dance Dance Dance. "Ninja Warrior zie ik vaak, maar ik vind het een slappe versie van WipeOut. Het is een soort kermis voor volwassenen. Het probleem is dat het allemaal van die eiwitshake-etende gespierde sportschooltypes zijn waardoor je zelf niet denkt: Dat kan ik ook wel."