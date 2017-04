Rapper Ludacris nieuwe presentator van show Fear Factor

De serie zal uit twaalf afleveringen bestaan, zo meldt Entertainment Weekly woensdag. Fear Factor was eerder van 2001 tot en met 2006 bij NBC te zien. In 2011 kwam er nog één seizoen uit.

Fear Factor is een spelshow uit Amerika die gebaseerd is op het Nederlandse programma Now or Neverland van John de Mol. In de show worden de deelnemers uitgedaagd om allerlei beproevingen te ondergaan. Zo moesten zij bijvoorbeeld insecten eten of hun hoogtevrees overwinnen.

Wanneer de show wordt uitgezonden, is nog niet bekend.