Tweede seizoen voor televisieprogramma Ruben en de idioten

Naast Klaas van der Eerden en Fabian Jansen wordt hij bijgestaan door Ferry Doedens en Imanuelle Grives, meldt de AVROTROS. Stand-upcomedians Soundos El Ahmadi en Dianne Liesker keren niet terug.

Ruben en zijn assistenten zoeken in het programma het antwoord op idiote levensvragen. Dit seizoen wordt onder meer uitgezocht of je letterlijk een gat in de lucht kunt springen en of je blind sporten kunt uitoefenen zoals boksen, tennissen of golfen.

Nieuw in het tweede seizoen zijn de studio-opnames waarbij de 'idioten' voor het eerst zien wat hun collega’s hebben moeten doorstaan.