Robert Jensen interviewt sterren voor RTL

Dat bevestigt RTL aan NU.nl.

"Het is een combinatie tussen celebrity-interviews en alle gekke dingen die hier momenteel in Amerika gebeuren, want er is natuurlijk nogal wat aan de hand hier. En ik zit nu midden in dat opnameproces", aldus Jensen in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10.

Vorig jaar maakte Jensen een serie rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Welke beroemdheden Jensen aan de tand voelt, houdt hij nog even geheim. Volgende week komt zijn 'absolute droomgast' langs. "Ik durf het nog niet te zeggen omdat ik bang bent dat het niet doorgaat. En als je hoort wie het is, snap je dat ook wel. Ik durf er gewoon niet vanuit te gaan."