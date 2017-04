Bill O'Reilly twee weken van televisie na aantijgingen seksuele intimidatie

In zijn tv-programma zei O'Reilly zijn reis al in de herfst te hebben geboekt. Hij is van plan op 24 april weer terug te keren op televisie.

The New York Times plaatste op 1 april een groot artikel over de aantijgingen tegen de tv-persoonlijikheid. Onderzoek van de Amerikaanse krant wees uit dat Fox vijf vrouwen dertien miljoen dollar had betaald om hen te laten zwijgen over de vermeende intimidatie. O'Reilly is al twintig jaar een van de boegbeelden van de zender.

Zijn programma The O'Reilly Factor is door het nieuws tal van reclameinkomsten misgelopen, omdat grote bedrijven niet met de journalist geassocieerd wilden worden. Het is nog niet bekend hoe Fox de afwezigheid van O'Reilly gaat oplossen.