Edwin Evers denkt niet aan overstap naar Sky Radio

"Even voor de duidelijkheid: het is wat mij betreft niet het geval", zei Evers toen het gerucht dat hij naar Sky Radio zou gaan ter sprake kwam. "Kijk ik heb altijd gezegd: ik ga niet nog ergens anders een ochtendshow presenteren. Dat zeg ik hierbij nog een keer. Dat dat maar duidelijk is."

Sinds vorige week wordt gefluisterd dat Mattie Valk en Wietze de Jager van Qmusic naar Talpa Radio, het bedrijf achter 538, Sky Radio, Radio 10 en Veronica, zouden verhuizen. Volgens het AD wil Talpa het duo naar Sky Radio halen, maar RTL Boulevard schetste maandag een scenario waarin Valk en De Jager naar 538 verhuizen en Edwin Evers op zijn beurt naar Sky gaat.

Evers is komende week zeventien jaar in dienst bij Radio 538. Hij maakte in april 2000 de overstap van 3FM naar de commerciële zender.