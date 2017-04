"Da's ontzettend leuk, ik verheug me erop", zei Van Erven Dorens in RTL Boulevard. "Als presentator kan ik zelf de boel sturen, dat is heel spannend. Ik ben als een kind zo blij."

Van Ervens Dorens is bij het programma te zien van 3 juli tot eind augustus. Vorig jaar nam Peter van der Vorst de presentatie over van Tan. Waarom hij dat dit jaar niet doet, is niet bekend.