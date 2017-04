TV-kok Mounir Toub begrijpt woede Gordon Ramsay

"Het meest geniet ik als een programma me weet mee te nemen in de emotie, in de beleving. Bij Gordon Ramsay bijvoorbeeld, als hij helemaal uit zijn plaat gaat omdat zijn chef een gerecht staat te verkloten. Dan begrijp ik zijn woede en vóel ik zijn pijn en frustratie", zegt Toub in gesprek met de VARA Gids.

"Ik heb zelf ook in sterrenrestaurants mogen werken, dat is echt de eredivisie van het koken. Daar heb je een chef-kok en de rest is voetvolk. Het voetvolk moet volgen. En ja als het voetvolk de boel verkloot dan begrijp ik dat je als chef kwaad wordt."

Mild

Tijdens zijn werk als presentator, kookdocent en ondernemer kiest hij echter voor de mildere weg: "Ik werk coachend, motiverend en inspirerend. Maar ik kan ook heel goed boos worden, bijvoorbeeld als ik iets twee keer uit moet leggen."