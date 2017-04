KRO-NCRV reageert op ophef programma Neem je zwemspullen mee

Tijdens het spel moeten mannen beoordelen of de vrouw op een ronddraaiend platform dik of zwanger is. Ook wordt hen gevraagd of de borsten van de vrouw echt of nep zijn. De omroep reageerde via hun website op kritiek van kijkers en diverse media dat dit spel smakeloos zou zijn.

"Het onderdeel Dik of zwanger? laat zien hoe je de mist in kunt gaan als je iemand op zijn of haar uiterlijk beoordeelt", zo staat vermeld in de verklaring. Bij het spel zouden meerdere uiterlijke vooroordelen langs komen.

Ook de vragen "Is hij een crimineel of zakenman?" of "Is hij een Nederlander of een Duitser?" werden volgens de omroep tijdens de ronde gesteld. "Door het in deze satirische setting te plaatsen is het een manier om allerlei vooroordelen weg te lachen."

Het programma Neem je zwemspullen mee komt voort uit een experiment van 3-Lab. Daarbij mogen jonge makers online een programma maken en kijken hoe dit aanslaat bij het publiek.

"Het programma was destijds onder de kijkers van NPO 3 populair, ook online", zo vermeldt KRO-NCRV in de verklaring. Bij de pilot zouden er geen negatieve reacties zijn gekomen op Dik of zwanger?.