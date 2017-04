Mediabedrijf Sanoma verkoopt SBS-zenders aan Talpa

Dat is maandag bekendgemaakt.

Talpa Holding neemt het belang van 67 procent in SBS over van Sanoma en wordt daarmee volledig eigenaar van de zendergroep die eigenaar is van de tv-zenders SBS6, Net5, Veronica en SBS9. Sanoma ontvangt voor de transactie 237 miljoen euro.

Sanoma krijgt daarnaast alle aandelen in Veronica Uitgeverij in handen, dat bestaat uit de titels Veronica Magazine, Totaal TV en Superguide. Veronica Uitgeverij staat los van de gelijknamige zender.

'Belangrijke stap'

Talpa en Sanoma kochten SBS in 2011 voor ruim 1 miljard euro. Talpa verwierf toen een minderheidsbelang van 33 procent, Sanoma kreeg de rest.

John de Mol ziet de overname als een belangrijke stap op weg naar een nieuw Nederlands multimediabedrijf. Met Talpa is hij al eigenaar van radiozenders als Radio 538, Veronica en Sky Radio. Daarnaast is hij nog altijd in een overnamestrijd rond Telegraaf Media Groep verwikkeld. Die lijkt hij echter te verliezen van het Belgische krantenbedrijf Mediahuis.

"De onderneming die ik wil bouwen kan 24/7 content via verschillende platformen aanbieden. Dit betekent dat SBS onderdeel gaat worden van een geheel dat veel breder is dan alleen televisie", aldus De Mol.

Leidende positie

Volgens Sanoma is de voorgenomen verkoop het resultaat van een strategische analyse van het totale portfolio van Sanoma in het najaar van 2016. Daarbij heeft Sanoma besloten zich te richten op de bedrijfsonderdelen die een leidende positie in de markt hebben of kunnen krijgen.

Sanoma kan bovendien niet de investeringen in SBS doen die nodig zijn om de zendergroep verder te laten groeien. Het Finse concern is onder meer eigenaar van de Nederlandse tijdschriften Libelle en Donald Duck en van nieuwssite NU.nl.

Samenwerking

Peter de Mönnink, CEO Sanoma Nederland en SBS, licht in een gesprek met NU.nl toe dat de samenwerkingen tussen SBS en Sanoma "daar waar succesvol" zullen worden voortgezet. Onder andere de Sanoma-bladen Vtwonen en Fashionchick hebben programma's bij SBS-zenders.

"Zolang de samenwerking tussen televisie en de Sanoma-titels succesvol is, is er geen reden om deze stop te zetten. Daarnaast zal Sanoma de crossmedialiteit binnen de titels voortzetten. Dan moet je denken aan televisie door NU.nl en LINDA, maar ook de evenementen die Libelle en Margriet organiseren", aldus De Mönnink.

Champions League

De rechten van de Champions League die Sanoma en SBS in december 2014 kochten, zijn nog tot 2018 onderdeel van de samenwerking. NU.nl verwierf hierbij de onlinerechten van de wedstrijden.

Ook deze samenwerking zal volgens De Mönnink worden voortgezet.

Talpa denkt de transactie "binnen afzienbare tijd" af te ronden. De plannen moeten nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouders.