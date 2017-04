Zevende The Passion gaat over verbinden

Naar verwachting zo'n twintigduizend mensen komen donderdag naar het populaire Bijbelse spektakel, dat dit jaar in Leeuwarden plaatsvindt.

Maar ook in veel andere plaatsen verzamelen mensen zich om het paasevenement op Witte Donderdag gezamenlijk te kijken op televisie. Volgens de EO-zegsman zijn er honderden lokale initiatieven die aansluiten bij The Passion. "Je ziet dat er ook op andere plekken 'passions' worden nagespeeld. En er zijn veel collectieve kijkmomenten, waarbij kerken de handen ineen slaan en bijvoorbeeld in het stadspark op een groot scherm de tv-uitzending kijken."

Het is de zevende keer dat het paasverhaal over de laatste uren van Jezus wordt opgevoerd. Jezus wordt dit jaar gespeeld door Dwight Dissels, die meedeed aan de laatste editie van The Voice of Holland.

Elske DeWall, geboren en getogen in Friesland, neemt de rol van Maria op zich. Verder is Omri Tindal te zien als Petrus, kruipt Johnny Kraaijkamp jr. in de gedaante van Pontius Pilatus en is Roel van Velzen Judas. Remco Veldhuis duikt in de rol van Verteller en EO-presentator Kefah Allush is verslaggever.

Uitzending

De EO en KRO-NCRV zenden het evenement rechtstreeks uit op televisie, om 20.30 uur op NPO 1. Vorig jaar keken 3,2 miljoen mensen. Ook op de radio is het spektakel te volgen op NPO Radio 2, vanaf 18.00 uur met een voorbeschouwing.

De 750 plekken voor de bijbehorende processie waren dit keer in een recordtijd van een half uur vergeven. Tijdens de opvoering wordt een lichtgevend kruis in een optocht door de stad gedragen.

Leeuwarden raadt mensen aan met het openbaar vervoer te komen. Volgens een woordvoerder van burgemeester Ferd Crone gelden voor The Passion dezelfde veiligheidsmaatregelen als bij andere grote evenementen. "Leeuwarden heeft ervaring met grote evenementen. We hebben een veiligheidsanalyse gemaakt en de maatregelen zijn nu niet anders dan anders."