Miljuschka Witzenhausen vindt dat koken voor controlfreaks is

"Eigenlijk zijn we allemaal controlfreaks", zegt ze in gesprek met NU.nl.

"We vinden het nu eenmaal fijn om te weten waar we aan toe zijn. Als je zelf kookt, weet je tenminste hoe de ingrediënten bereid zijn en wat er dus op je bord komt te liggen", aldus de presentatrice.

Bij de tv-kok kan het thuis een zoete inval zijn, met vrienden die graag bij haar komen eten.

"Ik eet ook liever thuis met hen dan dat ik uit eten ga", vertelt ze. "Dan kunnen we tenminste zo lang mogelijk tafelen als we willen, eventueel een joggingpak aantrekken en als ze willen, kunnen ze op de bank overnachten", aldus Witzenhausen.

Ook als ze alleen is, kookt de presentatrice voor zichzelf. "Ik probeer dat zoveel mogelijk te doen, ja", zegt ze. "Lekker eten kan dan echt een rustmoment zijn voor me."

Topchef Academy

Vanaf 3 april (19.40 uur) is Witzenhausen te zien als jurylid en coach in het RTL5-programma Topchef Academy. Tijdens deze talentenjacht gaat Witzenhausen, samen met presentator Martijn Krabbé, op zoek naar een nieuwe tv-kok. De winnaar krijgt zijn eigen kookprogramma en een geldprijs van 25.000 euro.

"Voorheen ging kooktelevisie vooral over de smaak van het gerecht, maar in Topchef Academy is ook de presentatie heel belangrijk", vertelt de presentatrice.

Volgens Witzenhausen moet je als tv-chef de 'gouden driehoek’ bezitten: personality, presenteren en koken.

"Het moeilijke voor veel kandidaten is dat dat allemaal gelijk moet vallen, en dat de hele tijd door", vertelt ze. "Dat is voor sommigen fijn en voor anderen helemaal niet. Want gek genoeg is het soms beter om goed kunnen praten dan goed te kunnen koken", aldus de presentatrice.

Volgens Witzenhausen is haar samenwerking met presentator Krabbé erg goed bevallen. "Wat we gemeen hebben is dat we allebei gek op eten zijn", vertelt ze.

"Aan het eind van een opname willen er nog weleens ingrediënten overblijven en dat nemen wij dan mee naar huis om samen te koken. Dat heeft al voor veel fijne avonden gezorgd en heeft daarnaast ook een hele mooie vriendschap opgeleverd", aldus de tv-chef.