Emma Watson reageert op kritiek over feminisme om 'pikante fotoshoot'

De Britse tabloid The Sun kopte een artikel met "Beauty and the breasts" (schoonheid en de borsten, red.) als verwijzing naar de film Beauty and the Beast. Op sociale media werd Watson door enkele vrouwen "hypocriet" genoemd, omdat ze als ambassadeur van de Verenigde Naties opkomt voor de gelijke rechten voor vrouwen.

De bekende fotograaf Tim Walker maakte de foto's voor Vanity Fair.

Tijdens een interview met persbureau Reuters reageert Watson op de kritiek: "Feminisme gaat over het geven van een vrije keuze aan vrouwen. Het is geen stok om anderen mee te slaan. Het gaat over gelijkheid, vrijheid en bevrijding."

"Ik heb geen flauw idee wat mijn borsten ermee te maken hebben. Het is heel erg verwarrend", vervolgt Watson. "Ik kan volgens hen geen feminist zijn en borsten hebben."

De actrice zegt zelf erg blij te zijn met de foto's.