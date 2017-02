Gordon en Jamai presenteren samen nieuw seizoen It Takes 2

In RTL Boulevard vertelt Gordon, die eerder backstage de kandidaten begeleidde, dat hij de plaats in van Chantal Janzen overneemt en voortaan de podiumpresentatie doet. Jamai vervangt Gordon achter de schermen.

Gordon kijkt uit naar de opnames. "Chantal en ik hebben het vorig jaar ontzettend leuk gehad en ik zal haar zeker missen, maar met Jamai lijkt het me ook geweldig. Het wordt echt lachen, gieren, brullen. Dat is het nu al".

Voor Jamai is It Takes 2 nieuw: "Ik heb afgelopen jaar gekeken en was verbaasd over het zangtalent van sommige BN‘ers. Ik ben echt heel benieuwd wie er dit jaar mee gaan doen en of ze kunnen zingen."

De uitzendingen van It Takes 2 beginnen zondagavond 23 april op RTL 4. Het is nog niet bekend welke Nederlandse bekende Nederlanders meedoen. Vorig jaar won Jan Versteegh in de finale van Marlijn Weerdenburg, Fatima Moreira de Melo en Jan Kooijman.