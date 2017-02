Floortje terug naar Syrië en De Zaak Menten tussen Emmy-inzendingen NPO

Ook de documentaireseries Floortje terug naar Syrië (BNN-VARA), Langs de oevers van de Yangtze (VPRO) en de HUMAN-serie Schuldig maken deel uit van de selectie waarmee de NPO kans hoopt te maken op de tv-prijzen.

In totaal heeft de NPO vijftien programma’s uitgekozen voor de International Emmy Awards. In de categorie Jeugd zijn dat Skatekeet van de EO en de VPRO-programma’s Alleen op de wereld en Freeks wilde wereld (I love Africa).

In de categorie documentaires zet de NPO in op de De Europeaan (VPRO), De stakende stad (KRO-NCRV), Emma Wil Leven (BNN-VARA), Tegenlicht: Cyberjihad (VPRO) en Vergeet mij niet (EO).

Rockie Awards

In de categorie kunst vestigt de NPO zijn hoop op Het geheim van de Meester (AVROTROS), een serie met Jasper Krabbé. De Close Up-documentaire Verhoeven vs Verhoeven (AVROTROS) wordt ingestuurd voor de categorie kunstdocumentaires.

Naast de vijftien inzendingen die naar de International Emmy Awards worden ingezonden, draagt de NPO voor de Rockie Awards ook de korte animatie (Otto) van de NTR voor in de categorie Animatie.

Ramses

De International Emmy Awards zijn de belangrijkste internationale tv-onderscheidingen en worden dit jaar voor de 45ste keer uitgereikt. Of de programma’s zullen meedingen naar de prijs blijkt in oktober tijdens de tv-beurs MIPCOM in Cannes, waar de nominaties bekend worden gemaakt. Eind november vindt in New York de uitreiking plaats. Twee jaar geleden won Maarten Heijmans een Emmy voor zijn rol van Ramses Shaffy in de dramaserie RAMSES. Eerder werden er Emmy’s uitgereikt aan onder meer de Nederlandse programma’s: All Stars, De Donor Show en Welcome to North Korea.

De Rockie Awards worden jaarlijks uitgereikt tijdens het BANFF World Media Festival in Banff, Canada. Honderden televisie-en digitale formats strijden om een Rockie Award die in verschillende categorieën wordt uitgereikt. Het BANFF World Media Festival wordt van 11 tot 14 juni gehouden.