Fox News niet van plan om excuses aan te bieden aan Poetin

O'Reilly wilde weten waarom Trump, ondanks dat hij "een moordenaar" zou zijn, zo respecteert. O'Reilly kwam niet met bewijzen over wie Poetin zou hebben vermoord.

Het Kremlin noemde de uitspraken maandag "onacceptabel en beledigend". "Eerlijk gezegd willen we een excuus van dit gerespecteerde netwerk", aldus woordvoerder Dmitry Peskov.

De 67-jarige presentator liet bij Fox News weten voorlopig niet te komen met excuses. "Ik werk eraan, maar het kan even duren", zei O'Reilly "Je kunt het mij het beste weer eens vragen rond... 2023."

In reactie op de vraag van O'Reilly antwoordde Trump: "Er zijn een heleboel moordenaars. Denk je dat ons land zo ontschuldig is?" Later vertelde Trump op radiozender Westwood One Sports dat hij zijn opmerking over Poetin niet verder hoeft te verduidelijken. "De vraag was of ik hem respecteerde. Hij is de leider van een groot land."

Fox News is één van de meest bekeken nieuwskanalen in de Verenigde Staten. Zo'n 85 miljoen Amerikanen ontvangen de zender thuis. Het interview van O'Reilly met Trump werd zondagavond voorafgaand aan de Super Bowl uitgezonden.