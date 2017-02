Tilburgse kerk doet alsnog aangifte tegen makers pornofilm

"We hebben er alle vertrouwen in dat justitie de zaak toch oppakt", zegt vicevoorzitter Harrie de Swart van het kerkbestuur maandag tegen Omroep Brabant. In de Tilburgse kerk werd stiekem een pornofilm opgenomen.

De officier van justitie had in eerste instantie weinig vertrouwen in de kansen van een aangifte en oordeelde dat een civiele zaak tegen de makers het kerkbestuur vermoedelijk meer mogelijkheden zou bieden. Nu heeft het kerkbestuur besloten om alsnog aangifte te gaan doen.

Na nieuw overleg met de jurist van het bisdom heeft het kerkbestuur besloten deze week aangifte te doen van belediging van gelovigen, schending van de eerbaarheid en het feit dat de kerkbezoekers het risico konden lopen om geconfonteerd te worden met seksuele handelingen.

Opspraak

De pornofilm verscheen op de zender Meiden van Holland van Kim Holland. Het is niet de eerste keer dat de zender van de pornoster in opspraak komt, begin 2017 verscheen een video die werd opgenomen in pretpark Walibi.