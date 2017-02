Turkije verbiedt live televisiebeelden bij aanslagen

Dat meldt de Turkse zender Hürriyet donderdag. Video's en foto's van explosies en terreurdaden zijn, tenzij beschikbaar gesteld door de autoriteiten, uit den boze. Ook beelden van de paniek, chaos en activiteiten na een aanslag zijn door de Turkse waakhond voor radio en tv (RTÜK) in de ban gedaan.

Het is verslaggevers en correspondenten ter plaatse niet langer toegestaan ''gezwollen taal te bezigen die kan leiden tot onrust''. Kritiek en commentaar worden ook niet geduld.

De raad van toezicht heeft de vertegenwoordigers van de zendgemachtigden woensdag op de hoogte gebracht van het nieuwe beleid en van de sancties bij overtreding van de regels. Zenders die zich er niet aan houden gaan tijdelijk op zwart.

Vrijheid van meningsuiting

Het verbod is een reactie op de coupepoging in juli 2016 en de onrust die daaruit volgde. Bondskanselier Angela Merkel heeft daarom in een gesprek met president Recep Tayyip Erdogan in Ankara aangedrongen op het handhaven van onder meer de vrijheid van meningsuiting.

Ze vindt het in de beslissende fase van de verwerking van de mislukte staatsgreep in juli belangrijk dat verschillende meningen kunnen worden geuit en dat de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht gescheiden blijven in Turkije. "Oppositie hoort bij democratie'', zei Merkel, die tweeënhalf uur sprak met Erdogan.

Samenwerking

Merkel ging ook in op de goede samenwerking met in Duitsland wonende moslims, onder meer in de strijd tegen terrorisme. ''Ik wil in elk geval dat de Turkse bevolking weet dat we moslims niet alleen respecteren en waarderen maar ook dat we samen willen optrekken tegen dat verschrikkelijke terrorisme'', zei Merkel.

De bondskanselier legde de Turken uit dat ze uitvoerig met Erdogan heeft gesproken over het ''duidelijke onderscheid tussen islam en islamisme'' in Duitsland. Ze benadrukte ook de bestaande godsdienstvrijheid. ''Iedereen weet dat die me erg veel waard is en dat ik die beschouw als onderdeel van de democratie''. Daarom doet Duitsland er alles aan iedereen zijn geloof vrij te laten belijden.