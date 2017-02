Makers podcast Serial komen met nieuwe serie

Volgens The Next Web volgt de documentaire, die de naam S-Town krijgt, producent Brian Reed van This American Life. In S-Town onderzoekt hij een moord in landelijk Alabama.

De productie van S-Town begon toen een man contact opnam met de makers van This American Life. De man beklaagde zich over de zoon van een rijke familie, die in zijn kleine dorp in Alabama stelde dat hij een moord had gepleegd. Producer Brian Reed boodt vervolgens aan om de moordzaak te onderzoeken.

Het gehele seizoen van S-Town is vanaf maart te volgen.