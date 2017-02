'Onduidelijk of publieke omroep mag verdienen aan reclames YouTube'

Het AD schrijft over mogelijke inkomsten voor de VPRO door de populariteit van de video die Arjen Lubach maakte om Donald Trump kennis te laten maken met Nederland. De advertentie moet uitgezet worden in Nederland, maar in het buitenland zien kijkers wel een reclame.

Volgens ingewijden zou de omroep daarmee zo'n 20.000 euro verdiend hebben. Hoofd Digitaal Geert-Jan Bogaerts van de VPRO wil het bedrag tegenover de krant niet bevestigen, maar zegt dat de opbrengsten niet opwegen tegen de kosten van het maken van een aflevering Zondag met Lubach.

"We worden er niet vreselijk rijk van", aldus Bogaerts in een reactie. Het Commissariaat voor de Media laat in een reactie weten dat onduidelijk is of de publieke omroep mag verdienen aan de advertentie-inkomsten in het buitenland. "De wetgeving is nog niet helemaal duidelijk. We zijn dat nog aan het onderzoeken."

De VPRO laat weten de advertenties in het buitenland aan te laten staan zolang er geen duidelijkheid is, het Commissariaat zegt dit te gedogen.