Moeder Maddie McCann doet met koor mee aan Britain's Got Talent

De moeder van het vermiste meisje Madeleine McCann zingt met haar Missing People Choir het nummer I Miss You.

Volgens de Britse krant The Sun is McCann ambassadrice van het koor, dat de aandacht wil vestigen op vermiste personen. Het koor heeft zondag opgetreden voor het programma, dat later wordt uitgezonden. Volgens bronnen zou het koor serieus kans maken het Britse programma te winnen.

Het is in mei tien jaar geleden dat de toen 3-jarige Madeiline McCann verdween tijdens een vakantie in Portugal. Het meisje is nooit teruggevonden.