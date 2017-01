Dimitri Verhulst zal nooit in Zomergasten te zien zijn

"De dag dat de VPRO het me vraagt, zeg ik nee", zegt Verhulst (De Helaasheid der Dingen) in gesprek met het Belgische tijdschrift Humo.

"Ik ga mezelf niet uitleggen aan de hand van beelden. Ik heb mezelf al te veel uitgelegd, vind ik, dat word je wel zat. En dan drie uur lang…", vervolgt de 44-jarige auteur.

In Zomergasten mogen prominente personen uit de kunst-, film- en muziekwereld, politiek en wetenschap iets over zichzelf vertellen met behulp van door hun geselecteerde televisiebeelden. Voor Verhulst lijkt dit concept totaal niet geschikt.

"Van de zomer heb ik Zomergasten voor het eerst bekeken. Eén of andere wetenschapster vertelde dat de mens die duizend jaar zal worden misschien al geboren is. Na anderhalf uur had ik het wel gehad, ik moest me erdoor sleuren. Nee, Zomergasten is gewoon geen goed programma voor mij, ik kijk te weinig televisie."

Schrik

Wel is Verhulst dit voorjaar te zien met de serie Made in Europe op NPO 2. Voor dat programma trok de schrijver door heel Europa, op zoek naar de oorsprong van bekende iconen. Erg overtuigd van het project was hij aanvankelijk niet.

"Ik heb een heilige schrik om op tv te komen. Ik doe het alleen als het gaat over dingen die met mijn wereld te maken hebben, in dit geval kunst. Het is ook een engagement qua tijd. We hebben 85 dagen in het buitenland gedraaid, en dan nog een week in de studio, en we zijn nóg niet klaar."