Televisieprogramma's sturen jongeren naar de stembus

Maandagmiddag startte het nieuwe concept De Klas Kiest van Editie NL op Facebook. Hierin is een klas MBO-studenten van het ROC Mondriaan in Den Haag te zien, die gedurende zes weken de lijsttrekkers van de grote partijen ontvangt.

De leerlingen mogen vragen stellen en stemmen over verschillende standpunten. Ondertussen kunnen Facebookgebruikers thuis ook reageren.

PvdA-leider Lodewijk Asscher trapte deze maandag af en probeerde de studenten een realistische boodschap mee te geven: "Niemand gaat alles waarmaken, dat ga ik ook niet beloven. Er is namelijk geen één partij die straks alle stemmen krijgt. Belangrijk is dat ik heel erg mijn best ga doen en voor principes sta."

De komende weken gaan onder meer ook Mark Rutte en Jesse Klaver bij de klas langs. Elke maandagavond zendt RTL4 hiervan een update uit om 18.15 uur, met de opmerkelijkste fragmenten uit de Facebook-livestream.

Vanuit de kelders van het Binnenhof

De Klas Kiest is niet het enige programma voor jongeren dat wordt uitgezonden rondom de verkiezingen. Zo lieten Ziggo en Omroep West dertig jongeren van de Dutch Filmers Academy of net-afgestudeerden van een journalistieke opleiding zelf een programma maken vanuit de kelders van het Binnenhof.



In De Tweede Kelder willen de makers dertig dagen lang Den Haag en jongeren elkaar verbinden, onder meer door vragen te stellen als: "Welke lijsttrekker heeft moeite met 'De Tweede Kelder'? Welke politicus speelt regelmatig FIFA met de jongere doelgroep? En wat doen jongeren als ze 'Premier for a Day' zijn?"

Het programma start op 1 februari en is op te zien op kanaal 13 van Ziggo. Ook Omroep West besteedt aandacht aan het initatief.

Langs de scholen

Ook op Twitter klinken geluiden dat jongeren te weinig bezig zijn met de verkiezingen. Twitteraars Tim Hofman, Rutger de Quay, Gosse Bouma en Lennart van Nieuwenhuijzen ontwikkelden daarom het nieuwe platform De Stembus 2017.

Binnenkort vindt er offline overleg plaats tussen de vier en wordt het intiatief uitgebreid. Zo wil BNN-presentator Tim Hofman bijvoorbeeld graag met een bus langs mbo's, hbo's en universiteiten trekken om verkiezingsprogramma's uit te leggen. Hiermee hoopt hij de 800.000 jongeren die in maart voor het eerst mogen stemmen te bereiken.

Verschillende politici en Bekende Nederlanders steunen deze actie al. D66-leider Alexander Pechtold biedt zelfs zijn campagnebus aan om het plan te verwezenlijken.