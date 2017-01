Thomas Erdbrink stopt met presentatie Zomergasten

Erdbrink (40) is in Iran correspondent voor de Volkskrant en The New York Times.

"Met Trump in Amerika en zijn kabinet vol Iranhaters wordt het vast een druk jaar voor de krant, dacht ik bij mezelf", schrijft hij in zijn column.

"Ik stop als presentator van Zomergasten, want daar is geen tijd voor dit jaar. We beginnen volgende maand met het maken van een vervolg op Onze man in Teheran. Verder concentreer ik me op mijn echte werk: voor The New York Times."

Arjen Lubach

Erdbrink was één seizoen te zien als presentator van de VPRO-interviewserie. Hij had gesprekken met onder meer Mark Rutte en Arjen Lubach.

Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.