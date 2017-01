Melania Trump te zien op cover van Mexicaanse Vanity Fair

Een opmerkelijke keuze, gezien de spanningen die momenteel heersen tussen de Verenigde Staten en Mexico.

In het bijbehorende interview, dat vorig jaar al is gepubliceerd in tijdschrift GQ, vertelt de presidentsvrouw (46) onder meer over haar man. Dat laat FOX weten. Ten tijde van het interview was het nog niet duidelijk of Trump daadwerkelijk president zou worden.

Muur

Trump zei woensdag dat "binnen enkele maanden" een begin wordt gemaakt met de bouw van de muur die op de grens van de Verenigde Staten met Mexico moet komen. Hij bevestigt dat Mexico voor "100 procent" gaat betalen aan de muur. In eerste instantie zullen Amerikaanse belastingbetalers opdraaien voor het bouwwerk, maar de kosten zullen als het aan Trump ligt, worden verhaald op de Mexicanen.

Mexico liet daarop weten dat zij niet willen meebetalen aan de muur. De Mexicaanse president Peña Nieto heeft vervolgens gezegd dat hij een geplande afspraak met Trump niet door zal laten gaan.