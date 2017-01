Ruim een miljoen kijkers voor Vrienden van Amstel Live

Het programma, dat om 20.30 uur bij RTL4 begon, staat daarmee op 8 in de dag top 25 van Stichting Kijkonderzoek. De tweede helft van het concert werd bij RTL5 uitgezonden en werd door 337.000 mensen aangezet.

Het best bekeken programma van de donderdag is het 20.00 uur NOS Journaal, waar 2,39 miljoen mensen naar keken. Naar een extra NOS Journaal in de avond, over het opstappen van minister Ard van der Steur, keken ruim 1,2 miljoen mensen.

Het debat in de Tweede Kamer, waarin de bewindsman uiteindelijk vertelde te vertrekken, was vanaf 14.00 uur via meerdere livestreams te bekijken. Bij de NPO trok die 311.000 mensen.