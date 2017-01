Jeroen Krabbé ontdekte nare kanten Pablo Picasso

"Wat me tegenviel, is dat Picasso zo'n vreselijk onaangename man kon zijn." Niet alleen was de schilder vaak ontrouw, ook liet hij geregeld zijn vrienden vallen of pleegde hij verraad. Toch overwon voor Krabbé de fascinatie voor de kunstenaar en zijn werk. Krabbé: "Dan dacht ik: 'Ja, maar je bent wel een groot genie.'"

Het programma is een vervolg op de serie Krabbé zoekt Van Gogh. Na het maken van deze serie vroeg Krabbé zich af "wat een mens eigenlijk moet na Van Gogh".

Pablo Picasso leek hem uiteindelijk een waardige opvolger voor een nieuwe serie, omdat de schilder volgens hem "net als Van Gogh een belangrijke periode van de kunstgeschiedenis besloeg en daar ook invloed op had".

Fantasie

Wat Krabbé, zelf ook kunstenaar, inspirerend vindt aan beide schilders is hun "grenzeloze fantasie". Volgens hem is bij de schilders alles mogelijk. "Van Gogh maakt van twee oude schoenen nog een prachtig schilderij."

Hoewel het idee van Krabbé zoekt Picasso vergelijkbaar is, verschilt de uitwerking van beide series. Bij de zoektocht naar Van Gogh werden schilders als uitgangspunt genomen die de kunst van de Nederlandse meester probeerden te evenaren. Omdat Van Gogh veel buiten schilderde, konden zij meegenomen worden naar deze plekken en er iets over vertellen.

Bij Picasso werd dat volgens Krabbé een "veel te ingewikkeld verhaal". Daarom koos hij ervoor om in elke aflevering van de achtdelige serie een vrouw centraal te zetten die voor Picasso belangrijk was. "Als hij bijvoorbeeld een nieuwe minnares had veranderden niet alleen zijn woning en vrienden, maar ook de stijl waarin hij schilderde."

Op die manier wil Krabbé Picasso zo goed mogelijk in beeld brengen en uitleggen. Zelf heeft hij een jaar lang uren zitten lezen over Picasso om zich zo goed mogelijk in de schilder te verdiepen.



Krabbé zoekt Picasso is donderdagavond om 20.25 uur te zien op NPO 2.