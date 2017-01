Werner: "Ik zie het echt als een antwoord op de Mis(s) verkiezing van tien jaar geleden. Dat was toen een hele taboedoorbrekende show. Met deze editie gaan we echt weer laten zien dat die emancipatie weer nodig is."

Roos Prommenschenckel won in 2006, destijds 's werelds eerste missverkiezing voor vrouwen met een beperking. De Mis(s) verkiezing is in het voorjaar te zien bij SBS6.