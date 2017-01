Erica Terpstra kan miljoen kijkers tv-programma amper geloven

"Het is vooral genieten omdat ik vorig jaar nog dacht: kom ik wel aan reizen toe?", vertelt de 73-jarige presentatrice aan Shownieuws. Terpstra liep een jaar geleden een bacteriële infectie in haar been op. Ze is inmiddels hersteld.

"Dat het dan gelukt is, is ongelofelijk. Het programma heeft onwaarschijnlijk veel kijkers getrokken. Moet je eens visualiseren: mijn programma zit vrijdagavond tegenover de populaire RTL-show The Voice of Holland. En toch zitten er ongeveer een miljoen mensen op de bank om naar mij te kijken. Het is bizar! Maar ik geniet er zo van."

In het vijfde seizoen reist Terpstra af naar Hong Kong, Suriname, Myanmar, Israël en Colombia.