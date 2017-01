Floortje Dessing vindt dat ze 'ongelooflijk slechte' televisie maakte

"Als ik mezelf zo terug zie dan denk ik: wat heerlijk als je jong bent en dat je gewoon ongelooflijk slechte televisie kan maken", aldus de 46-jarige presentatrice over haar eerste televisieklus Young Americans bij Veronica.

Dessing stelt dat ze altijd al droomde van het presenteren van een reisprogramma, maar dat ze per toeval in het vak rolde. "Ik kwam bij radio vandaan en zo voelde ik me ook. Toen was er iemand ziek en zeiden ze: ga jij maar."

Door de jaren heen is Dessing het presenteren van reisprogramma's echt als een vak gaan zien. "We hebben heel vaak in het verleden mensen gehad die zeiden: ik wil ook een reisprogramma doen. Die deden dat dan even, maar dat is het niet. Je moet het voelen, willen en je moet er gewoon voor leven."

Ontslag

De presentatrice heeft inmiddels geleerd wat de grootste uitdaging is binnen haar vak. "Het moeilijkste als je presenteert op televisie is dat je je eigen koers moet varen en daar aan vast moet houden."

Dessing stelt dat haar wensen niet altijd aansloten bij die van haar werkgever. "Ik werkte op een gegeven moment bij RTL, daar heb ik altijd met heel veel plezier gewerkt en alle vrijheid gehad. Op een gegeven moment kwam er een interim-directeur die zei: jij moet Funniest Home Videos gaan doen. En als je dat niet doet, ben je ontslagen en je hele team ook."

Het voorval leidde er uiteindelijk toe dat de presentatrice terecht kwam bij de publieke omroep. "En daar was ik als een vis in het water."

Omroepvrouw

Maandag werd Dessing uitgeroepen tot Omroepvrouw van het Jaar. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door mediavakblad Broadcast Magazine.

Het winnen van die titel vindt de presentatrice surrealistisch. "Je krijgt zo'n grote trofee en dan zie je je naam op zo'n klein plaatje staan onder al die grote namen. Voor mij is dat heel vreemd om te zien."

Dessing denkt dat het winnen van de prijs laat zien wat je kunt bereiken ongeacht hoe je carrière begint. "Ik ben een goed voorbeeld van iemand die van heel ver komt en dan na twintig jaar hier ben uitgekomen. Ik vind het wel te gek dat dat kan als presentator."