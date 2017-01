Moszkowicz verliest ook in hoger beroep rechtszaak over De Maatschap

Begin januari werd al duidelijk dat de familie een kort geding tegen de VPRO, de makers van de serie, had verloren. Dinsdag maakte de omroep bekend dat ook in hoger beroep is bepaald dat het uitzenden van de serie gewoon volgens plan kan plaatsvinden.

De familie is van mening dat de serie een inbreuk is op het auteursrecht van Robert Moszkowicz, de vader van de familie. Hij beschreef zijn verhaal in de autobiografie De Straatvechter. Ook pleitte hij dat de serie zijn eer en goede naam zou aantasten.

De advocaten van VPRO en tv-producent Dutch Mountain Film lieten eerder al weten dat de serie "heel anders" is dan het boek en op vele verschillende bronnen is gebaseerd.

Afgewezen

Een nadere onderbouwing van het arrest van het Gerechtshof Amsterdam volgt binnen een week, wel is al bekend dat alle vorderingen van Moszkowicz zijn afgewezen. Ook is hij wederom veroordeeld om de proceskosten, die inmiddels zijn opgelopen tot 21.986 euro, te betalen.

De serie gaat op 25 januari van start.