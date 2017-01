Presentator Bert Kuizenga is klap De Succesfactor te boven

"Ik ben de klap te boven. Het is altijd vervelend, maar ik ben een optimistisch mens", vertelt de 61-jarige presentator aan Shownieuws. "Maar toen ik het hoorde, dacht ik wel: potverdomme."

De presentator hoeft naar eigen zeggen niet te vrezen voor een werkloze periode. "Als de ene deur dichtgaat, dan gaat de ander weer open. Dat is al gebeurd."

Begin januari werd door Rambam geconcludeerd dat het programma niet onafhankelijk was: "Zogenaamde winnaars betalen 12.750 euro om bovenaan te eindigen in hun branchecategorie. Daarvoor ontvangen ze niet alleen een prijs, maar ook een item in het programma De Succesfactor op RTL7."

Kuizenga is echter van mening dat De Succesfactor geen oplichterij is. "Dat klopt niet, maar daar kan ik niets over zeggen. Het loopt allemaal nog. Het heeft te maken met politiek."