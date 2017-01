Henkjan Smits verbood uitzending Idols-auditie

"Een keer fikte ik een meisje af op haar zangkwaliteit, waarna ik merkte dat ze lichamelijk en geestelijk gehandicapt was. Toen heb ik verboden die auditie uit te zenden", aldus Smits in gesprek met de Varagids.

De televisiemaker vindt het de verantwoordelijkheid van mensen die deelnemen aan een programma om zichzelf in bescherming te nemen, maar er zijn meerdere momenten geweest dat Smits vond dat "het aan zijn normen en waarden voorbij ging".

"Bij Popstars deed een man mee en toen zei een redacteur tegen ons: 'Deze man moet je even goed te grazen nemen'. Die man vertelde vervolgens dat zijn vrouw was overleden, en dat hij zijn liedje speciaal voor zijn kinderen speelde. Echt een hartverscheurend mooi verhaal. Hij zong het niet bijster goed, maar ook niet heel slecht. Toen heb ik ook de opname gestopt. Ik ben constant bezig geweest om binnen mijn eigen grenzen te blijven."

Hulp-tv

Smits vindt dat televisiemakers niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de deelnemers, maar vindt wel dat makers eerlijk moeten zijn over waarom ze een programma produceren. "Bij hulp-tv moet je niet zeggen dat je eerste doel is om die mensen te helpen - nee, je eerste doel is om televisie te maken. (...) Ik geloof sowieso niet dat het doel van een televisiemaker is om mensen te helpen. Want dan zou je wel gewoon zonder camera mensen gaan helpen. Als mensen geholpen worden, is dat hooguit bijvangst."