Dave Dekker moest wennen aan camera's tijdens realityshow

"Gelukkig heb ik niet altijd een camera achter me aan. We kiezen op de opnamedagen leuke belevenissen uit om te kunnen filmen voor de afleveringen. Zo heb ik mijn moeder een dagje geholpen, zij staat op de markt met gegrilde kip. Dat was hartstikke leuk om te doen. Ik ben met veel marktbezoekers op de foto geweest", vertelt Dekker.

"Tijdens een van de afleveringen zie je dat ik op de kinderen van mijn broer past. Ik heb twee neefjes, de oudste is drie en de jongste pas vijf maanden. Er gebeurde van alles en ik denk dat ik goed met kinderen kan omgaan, maar er zit helaas geen beschrijving bij baby's."

Meezinger

Tussendoor treedt Dekker op in café Bolle Jan in Amsterdam en neemt hij in de studio zijn nieuwe single op, de opvolger van zijn nummer Ik kijk in je ogen. "Het wordt weer een gezellige meezinger."

De docusoap Dave Dekker dendert door is vanaf deze week op maandag, woensdag en vrijdag te zien als onderdeel van de late editie van Shownieuws op SBS6.

Dekker, die in 2007 de hoofdrol van de jonge Ciske de Rat speelde en later ook meedeed aan The Voice Kids, moest ondanks zijn camera-ervaring wel wennen aan het genre reality. "Vooral op de eerste opnamedag was het wennen, maar daarna werd de aanwezigheid van de camera gewoon en ging het al veel beter. We vergeten de camera een beetje."

Hazes

Als fulltime zanger heeft Dekker geen tijd meer voor zijn horecabaantje bij Loetje. '"Ik heb ontslag genomen, want ik wil me volledig richten op mijn muziek'", zegt Dekker, die graag eigen repertoire afwisselt met nummers van André Hazes en Ciske de Rat.

Dekker introduceert in de reallifesoap uiteraard ook zijn familie, onder wie zijn ouders en zijn vriendin Ginny. '"Ze vinden het hartstikke leuk voor me. Ze hebben alles voor me over. De docusoap gaat over mijn leven en dat is wel even wennen voor iedereen. Zo is mijn vriendin een beetje verlegen, ze kijkt graag eerst de kat uit de boom, maar ook met haar heb ik al een aflevering opgenomen. We zijn al anderhalf jaar samen, maar het voelt langer want ik word af en toe gek van haar", grapt Dekker.

De jonge zanger hoopt met de docusoap een groot publiek aan te spreken. "Veel mensen kennen me nog van vroeger en als ze me nu zien denken ze 'wie is dat ook alweer?' Daarom wil ik nu laten zien wie ik ben en wat ik graag wil bereiken. Ik droom ervan in de toekomst te mogen optreden in de Ziggo Dome en de Amsterdam ArenA."