Journaliste Roos Schlikker was graag de Mol geweest

Ze bekent in De Telegraaf graag de rol van saboteur in het veelbekeken programma te hebben gespeeld. "Al was ik de belabberdste mol ooit geweest. Ik kan dus echt niet liegen, dat heeft heel Nederland nu ook gezien."

Schlikker heeft naar eigen zeggen geen goede pokerface.

De journaliste moest zaterdag huilend het programma verlaten met pijn in het hart. "Nadat je me ziet weglopen, moest ik meteen een busje in en in mijn uppie naar een hotel. Ik voelde me heel Alleen op de wereld. Of ik net met iedereen verkering had en ze ineens niet meer mocht zien", vertelt ze over het afscheid.