Free Record Shop-oprichter Hans Breukhoven (70) overleden

Zijn ex-echtgenote Connie Witteman heeft dit nieuws aan Privé bevestigd. Breukhoven overleed in zijn woonplaats Londen.

In oktober 2014 werd bij Breukhoven alvleesklierkanker ontdekt. Toen liet hij weten overtuigd te zijn dat hij de ziekte zou overwinnen. In januari 2016 meldde zijn voormalig zakenpartner Juan da Silva dat zijn kanker was uitgezaaid naar zijn lever. De chemotherapie zorgde niet voor het gewenste resultaat.

Met Da Silva schreef Breukhoven het boek Free! Opkomst en ondergang van een eigenwijs bedrijf. Het boek ligt naar verwachting februari in de winkels.

De oprichter van de succesvolle platenzaak werd in de jaren tachtig bekend als partner van Witteman, die destijds werkte als zangeres Vanessa. Met Witteman adopteerde Breukhoven drie kinderen. Eind 2009 strandde het huwelijk.

Volgens Privé wordt Breukhoven naar Nederland overgebracht om te worden begraven.

Free Record Shop

Breukhoven begon begin jaren zeventig met een platenwinkel in Schiedam onder de naam Free Record Shop. Op het hoogtepunt van de platenketen waren er ruim 200 filialen in Nederland en België. Het bedrijf ging in 2013 failliet. Een doorstart van het concern mislukte.

De ondernemer had naast de Free Record Shop ook aandelen in SnowWorld. Ook was hij eigenaar van muziekwinkel FAME in de Kalverstraat in Amsterdam. Vier jaar geleden verhuisde hij naar Groot-Brittannië.

Breukhoven heeft naast de drie kinderen met Witteman ook nog twee kinderen uit andere relaties.