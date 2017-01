Helemaal Haandrikman wint Gouden Radioring

Vorig jaar maakte het programma Helemaal Haandrikman al kans op de Gouden Radioring, maar toen werd verloren van Blessings. Haandrikman zei dat het voor hem een vreemd jaar was. "Het heeft me pijn gedaan dat ik mijn programma verloor op NPO Radio 2." Ruud de Wild zend inmiddels uit op het oude tijdslot van Haandrikman.

Koreman zegt de Zilveren Radioring niet te hebben verwacht. Voor Ekdom was het inmiddels de derde keer dat hij de Zilveren Radioring in ontvangst mocht nemen.

Radio 538 is verkozen tot beste radiostion. "We zijn al jaren de best beluisterde zender en daar ben ik trots op", aldus programmadirecteur Dave Minneboo. "Want de nummer één zijn is moeilijk, maar de nummer één blijven is nog moeilijker." NPO Radio 2 en 100%NL waren ook genomineerd.

Tineke de Nooij kreeg de Marconi Oeuvre Award toegekend, vooraf was het al duidelijk dat De Nooij deze in ontvangst mocht nemen. "Het is het leukste vak van de wereld", liet De Nooij weten tijdens haar toespraak.

Eva Cleven van FunX werd verkozen tot aanstormend talent. Cleven versloeg daarmee Jordi Warners van Slam!, Bas Menting van Radio 538 en Rob Janssen van 3FM.