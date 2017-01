Irene Moors vindt het lastig kijkers te verrassen met bekende Nederlanders

"Eigenlijk weten de mensen al alles van de gasten", vertelt de 49-jarige presentatrice in gesprek met Shownieuws.

Moors heeft er desondanks vertrouwen in dat het haar lukt om de kijker te verrassen. "Toch zien we mogelijkheden om onbetreden paden te bewandelen. Zo worden de gasten ook verrast en de kijker komt iets te weten wat hij of zij nog niet wist."

Het aantal kijkers voor Naar bed met Irene lag afgelopen seizoen rond de 300.000. Ondanks de ietwat lage kijkcijfers heeft Moors er veel zin in. "Ik ben superblij met dit programma, dit wil ik nog heel lang doen. Het tijdstip is nog even wennen (het programma wordt op zaterdag om 23.00 uur uitgezonden, red.), maar ik zeg: wakker blijven!"

Het nieuwe seizoen van Naar bed met Irene begint zaterdag 21 januari. André Hazes is de eerste gast.