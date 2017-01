Boete omroep MAX voor Heel Holland Bakt-artikelen geschrapt

Het Commissariaat voor de Media had Omroep MAX in april 2015 een boete van 162.000 euro opgelegd, omdat de omroep supermarktketen Albert Heijn in staat zou hebben gesteld geld te verdienen met Heel Holland Bakt-producten.

De omroep had daarmee het zogeheten dienstbaarheidsverbod overtreden, meende de mediawaakhond.

Omroep MAX tekende bezwaar aan bij het commissariaat, maar dat leidde alleen tot een verlaging van het boetebedrag van 162.000 naar 145.800 euro.

De Utrechtse rechter heeft nu de hele boete geschrapt, omdat er geen sprake was van een contract tussen MAX en Albert Heijn en er in het bakprogramma nooit is verwezen naar de bakspullen van Albert Heijn.

Rechten

Omroep MAX had de rechten op de merchandise uit handen gegeven aan de commerciële tak van de BBC, de bedenker van de bakwedstrijd. Ook het logo van het programma werd aan de Britse omroep overgedragen. Ahold sloot vervolgens een overeenkomst af met de Britten en kreeg daarmee de rechten van de producten in handen.

In september 2014 uitte MAX-directeur Jan Slagter zijn ongenoegen over de handelwijze van Albert Heijn. "Wij hebben hier niets mee te maken en we verdienen er ook niks aan. De BBC buit nu ons succes uit en daar baal ik van", zei Slagter tegen De Telegraaf.