Hoofdredactie NOS beschuldigt LAKS van misleiding

De organisatie bevestigde dinsdag dat hun plan in maart mee te doen aan de verkiezingen een grap is. De hoofdredactie van de NOS stuurde daarop een brief naar de scholierenorganisatie waarin ze het LAKS beschuldigen van misleiding.

"Uw organisatie heeft ervoor gekozen om de NOS bewust te misleiden om aandacht te genereren voor uw opvattingen over de kwaliteit van het onderwijs," schrijft de hoofdredactie in de brief.

"U heeft hiervoor een methode gekozen (het organiseren van een persconferentie om bekend te maken dat LAKS deel gaat nemen aan de verkiezingen van 15 maart) waarbij u opzettelijk onjuiste informatie heeft verspreid."

Nepnieuws

De NOS zegt in de brief de actie van het LAKS als nepnieuws te beschouwen. "Deze vorm van het verspreiden van nepnieuws is buitengewoon schadelijk. Het schaadt het vertrouwen van het publiek in de journalistiek (en daarmee ook de positie van de NOS) en het schaadt de relatie tussen de NOS en het LAKS," schrijft de omroep.

De NOS eindigt de brief met: "Wij zullen intern bespreken hoe wij hadden kunnen voorkomen dat de NOS en daarmee ons publiek door u is misleid. Dat daarbij kritisch naar de werkwijze van uw organisatie en onze contacten met u wordt gekeken, nu en in de toekomst, spreekt daarbij voor zich."

Volgens voorzitter Annen heeft het LAKS geen spijt van hun actie. "Ook negatieve aandacht is aandacht," aldus woordvoerder Sven Annen.