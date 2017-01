Jerry Seinfeld neemt twee stand-up-shows op voor Netflix

"Jerry is bekend als een grote vernieuwer van televisie en een geliefde komiek", zegt Ted Sarandos van Netflix dinsdag in een verklaring, meldt The Hollywood Reporter. "We zijn trots op zijn komst naar Netflix."

Vanaf eind 2017 gaat Jerry Seinfeld ook nieuwe afleveringen voor Netflix opnemen van zijn populaire webshow Comedians in Cars Getting Coffee waarin hij rondrijdt in vreemde auto's met komieken, acteurs en andere bekende Amerikanen.

Het negende seizoen van Comedians In Cars Getting Coffee wordt op dit moment uitgezonden via webportal Crackle. In de deal met Netflix zijn ook de rechten over de bijna zestig bestaande afleveringen opgenomen.